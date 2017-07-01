Adana sise teslim oldu

Kent genelinde etkili olan yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucu görüş mesafesi 20 metre kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri, dörtlülerini yakarak dikkatli bir şekilde yollarına devam etti.

Otoyol üzerinde esnaflık yapan Hasan Ak, havanın geceden bu yana sisli olduğunu belirtirken, ”Devletin bu yol sistemlerine bir çare bulması lazım, aydınlatma sistemleri zayıf kalıyor. Şuan gelen araçların hepsi 20-25 kilometre arası geliyor. Kaza oranı yüzde 5 iken, hava sisli olduğu zaman yüzde 75 oranında artıyor, Adana sisli olduğu sürece bu böyle devam edecek. Görüş mesafesi çok kısa, 20 metreyi göremez hala geldi” dedi.

Hamza Soner adlı vatandaşise,”Sabah ezanından bu yana bir şey göremiyoruz. Ne aracı görebiliyoruz, nede gelen insanları görebiliyoruz. Görüş mesafesi çok kısa, göz gözü görmüyor. Mecburen el feneri kullanıyoruz, karşıyı görebilmek için” diye konuştu.

Güneşin kendini göstermesiyle sisin dağılmaya başladığı kentte hava normale döndü.

Bu arada, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girecek olan Adana’da sıcaklıkların 42 derecey kadar çıkması bekleniyor.