Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana sise teslim oldu

Adana’da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Araçlar sis nedeniyle ilerlemekte zorlu çekti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
Adana sise teslim oldu

Kent genelinde etkili olan yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucu görüş mesafesi 20 metre kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri, dörtlülerini yakarak dikkatli bir şekilde yollarına devam etti.

Otoyol üzerinde esnaflık yapan Hasan Ak, havanın geceden bu yana sisli olduğunu belirtirken, ”Devletin bu yol sistemlerine bir çare bulması lazım, aydınlatma sistemleri zayıf kalıyor. Şuan gelen araçların hepsi 20-25 kilometre arası geliyor. Kaza oranı yüzde 5 iken, hava sisli olduğu zaman yüzde 75 oranında artıyor, Adana sisli olduğu sürece bu böyle devam edecek. Görüş mesafesi çok kısa, 20 metreyi göremez hala geldi” dedi.

Hamza Soner adlı vatandaşise,”Sabah ezanından bu yana bir şey göremiyoruz. Ne aracı görebiliyoruz, nede gelen insanları görebiliyoruz. Görüş mesafesi çok kısa, göz gözü görmüyor. Mecburen el feneri kullanıyoruz, karşıyı görebilmek için” diye konuştu.

Güneşin kendini göstermesiyle sisin dağılmaya başladığı kentte hava normale döndü.

Bu arada, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girecek olan Adana’da sıcaklıkların 42 derecey kadar çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  1. Afrika
  2. Sabah
  3. Adana
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör DAEŞ'e büyük şok!
    1. Terör DAEŞ'e büyük şok!
    2. Bağırsak (kolon) kanserinin..
    3. Sıcaktan bunalan sokak hayvanları..
    4. Sakarya’da patpat kazası: 6 yaralı
    5. Zap Suyunda rafting heyecanı
    6. İstanbul için kritik uyarı! Saat..
    7. O içeceğe 18 yaş sınırı geldi!..
    8. İkinci kattan önce minibüsün üzerine..
    9. Devlet el koydu! Artık çiple takip..
    10. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45..
    11. Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen..
    12. Mamak Belediyesi kuduz hastalığına..
    13. Hakim cezayı kesti ve dayanamayıp...
    14. Nazilli Devlet Hastanesi'nde yangın
    15. Almanya'dan 15 Temmuz açıklaması
    16. Bonzai tehlikesi artıyor
    17. Gecekondunun kömürlüğünde çıkan..
    18. Bu camiyi gören şaşkına dönüyor! Ne..
    19. Bagajdaki dinlenme bölümünden yola..
    20. Oynarken ellerine silah geçti sonu..
    Rus askerleri o bölgeden çekiliyor!
    Rus askerleri o bölgeden çekiliyor!
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Görenler şok geçirdi! Mahalleli ayağa kalktı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
    Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı