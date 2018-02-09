Adana Sarıçam'daki 'ölüm virajı' ortadan kaldırıldı
Sarıçam'da sürücülerin korkulu rüyası olan "ölüm virajı", Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla ortadan kaldırıldı.09 Şubat 2018 Cuma 14:38
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 300 metre uzunluğundaki yolun genişliğini 9 metreden 35 metreye çıkarıp, sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplayarak, kaza riskini en aza indirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sık sık trafik kazalarının yaşandığı, yöre halkının şikayet konusu yaptığı merkez Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi’ndeki virajlı yolda ulaşımı iyileştirmek için çalışma yürüttü.
300 metre uzunluğundaki güzergahta, 9 metrelik genişlik, toprak dolgu yapılarak 35 metreye çıkarıldı. Bu sayede Buruk sakinlerinin "ölüm virajı" diye adlandırdığı keskin viraj ortadan kaldırıldı. Zeminin sağlamlaştırılmasının ardından Fen İşleri ekipleri 600 ton sıcak karışım bitümlü asfalt dökerek, 300 metrelik yolu kullanıma sundu.
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