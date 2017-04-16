Adana sandık başında

Adana’da seçmen, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 08.00’den itibaren sandık başına gitti.

Adana sandık başında
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:26

Kentin 15 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Reşatbey Mahallesi’ndeki Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi’nde eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte 1018 nolu sandıkta oy kulandı. Vali Demirtaş, seçimin Tüm Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Adana’da 995 binada, 4 bin 160 sandıkta 1 milyon 510 bin 113 vatandaş oy kullanacak. Emniyet birimleri seçimler için güvenlik önlemi aldı. Şuana kadar olumsuz bir durum yok. Yaklaşık 650’nin üzerinde engelli ve yaşlı ambulanslarla alınıp oy kullandıktan sonra evlerine bırakılacak" dedi.

 
EtiketlerTürkiyeAdanaMahmut DemirtaşMeslek Lisesi
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