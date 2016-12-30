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Adana, Mersin, Denizli'de okullar tatil edildi mi?

Adana, Mersin, Denizli'de bugün okullar oldu mu? Kar yağışının yurt genelinde etkisini arttırmasıyla bugün birçok ilde eğitime ara verildi. Öğrenciler Adana, Mersin, Denizli'de 30 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayadığını merak ediyor.

Adana, Mersin, Denizli'de okullar tatil edildi mi?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:28
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Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. bugün birçok bölgede kar yağışından dolayı okullar tatil edildi. Mersin ve Denizli'de bugün okullar tatil edilirken, Adana'da eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam ediyor.

MERSİN

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime bugün de ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi. 

DENİZLİ

Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

 
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