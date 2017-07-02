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Adana karpuzu tarlada 15 kuruşa kadar düştü

Çukurova'da 40 dereceyi aşkın sıcaklık ve yoğun nem altında toplanan karpuzun kilogramı, tarlada 15-20 kuruşa, pazar tezgahlarında ise 1 liraya satılıyor .

02 Temmuz 2017 Pazar 12:11
Adana karpuzu tarlada 15 kuruşa kadar düştü

Adana'da, havaların ısınmasının ardından hasadı yoğunlaşan karpuzun fiyatı tarlada 15 kuruşa kadar geriledi.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da, bu sene yaklaşık 120 bin dönümlük arazide ekilen ürünün hasadı yoğunluk kazandı.

Özellikle Karataş ve Yüreğir ilçelerindeki tarlalardan 42 dereceyi aşan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zorlukla toplanan karpuzda dönüm başına verim ortalama 7 tona ulaştı.

İlk hasat edilen ürünlerin üreticiden 2 liraya alındığı kentte, karpuzun kilogramı tarlada 15 kuruşa, pazarda ise 1 liraya kadar düştü.

"Fiyatlar bundan daha aşağıya düşmez"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karpuz, ilk hasatta kilogramı 2 liradan piyasaya sunuldu. Haziran başında ovanın karpuzu çıktığında verim çok oldu. Havalar da ısınınca fiyatlar birdenbire düştü." dedi.

Doğan, fiyatların bundan daha aşağıya düşmeyeceğini belirterek, "Çünkü ürünün nakliyesiyle 50 kuruşa mal oluyor. Bu nedenle karpuzun fiyatı 75 kuruş ile bir lira arasında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:11
  1. Türkiye
  2. Karataş
  3. Adana
  4. Çukurova
  5. Yüreğir
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