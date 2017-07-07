“Adana için milat olacaktır”

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi arasındabulvarlar protokolü imzalandı. Protokol imzalama törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Çukurova Üniversitsi Rektörü Mustafa Kibar’la birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de katıldı. Protokol imzalanması esnasında konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, "Şehirden üniversitemize gelen yolların sayı ve kapasite bakımından yetersiz kalması nedeniyle uzunca bir süredir üniversitemize erişimde trafik sıkışıklığına bağlı büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek, sıkıntıları önlemek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geliştirdiğimiz bu proje ile sorun büyük oranda çözülmüş olacak. Çözümün sadece üniversitemizdeki değil aynı zamanda Sarıçam’da, kampüsümüz çevresindeki yerleşim alanlarındaki trafiği de rahatlatması gerektiğini düşündük ve buna göre yaptık" dedi.

Protokol ortağı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise konuşmasında yerleşim yeri olarak kentte Seyhan ve Çukurova ilçelerinin yoğun olarak seçildiğini ancak yapımı devam eden yeni şehir hastanesi, bölge adliye binası, şehir stadyumunun yapımının tamamlanmasıyla bölgenin trafik yükünün artacağını belirtti. Türkiye’nin en büyük araştırma hastanelerinden olan Balcalı Hastanesi, yeni yapılan Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi gibi üç büyük hastanenin aynı bölgede olmasının yapılacak bulvarla birlikte trafik yükünü omuzlayacağını ve ulaşımda kolaylık sağlayacağını ifade ederken "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yüreğir cazibe merkezi olacak. Bizden sonrakilere yük bırakmamalıyız. Biz bu çalışmalarımızı göreve geldiğimizden bu yana sürdürüyoruz ve üniversite yönetiminden de destek görüyoruz. Böyle bir bulvar projesinde üniversite belediye çekişmesi olmadan, Adana için huzur içerisinde aklın rehberliğinde doğru bir çalışma oldu" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ve AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı’nın projeye dair destekleyici konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum ile yapılacak olan bulvarın kapsayacağı bölgeler, yapımına neden ihtiyaç duyulduğuna dair sorular cevaplandı. Sunumun ardından protokol imzalanırken, Vali Demirtaş, Başkan Sözlü ve Rektör Kibar İlim Yolu Bulvarı’nda incelemede bulundu.