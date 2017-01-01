Adana emlakta yükseliyor

Adana’da konut sahibi olmak isteyenlere bölgenin en değerli ve prim yapan yerleri hakkında bilgi aktaran Adason Gayrimenkul Çukurova Bölgesi Satış Müdürü Selçuk Özcan, inşaat ve arsa maliyetlerindeki artış nedeniyle yakın dönemde bölgedeki konut ve arsa fiyatlarının artacağına dikkat çekti. Yatırımcılara bu geçiş dönemini iyi değerlendirmelerini tavsiye eden Özcan, Adana’nın emlak yatırımında yükselen şehir olduğunu vurguladı.