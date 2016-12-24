Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli takım maçı üç puanla kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Takımın genç oyuncularından İzzet Çelik'in sakatlığının ardından çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Engin İpekoğlu, zor bir maçın kendilerin beklediğini söyleyerek, "Sivasspor bu ligin güçlü ekiplerinden biri. Gerekli önlemleri aldık. Son haftalarda aldığımız sonuçlar bizi üzdü. Taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Sivas'tan mutlak galibiyetle dönmek" diye konuştu.