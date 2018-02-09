Adana Demirspor-Gaziantepspor deplasmanında galip ayrıldı
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gaziantepspor- Adana Demirspor ile karşılaştı.09 Şubat 2018 Cuma 22:32
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 kazandı. Adana Demirspor'in gollerini; 35. dakikada Gege 46.dakikada Lalawele ve 90.dakikada Tambe kaydetti.
35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1
46. dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2
90+1. dakikada ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe'nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş , Cumhur Altay , Cemal Alpay
Gaziantepspor: Selçuk , Şenol Can , Zeki (Yunus dk. 56 ), Mustafa Emirhan , Oktay , Müslüm , Erdal (Ahmet dk. 46 ), Gökhan , Mehmet Kasım (Harun Enes dk. 79 ), Yusuf , Deniz
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı , Yiğitcan , Kubilay , Atakora , Tambe , Adil , Geırton Aıres (Mustafa Yılmaz dk. 85 ?), Batuhan , Erhan , Polıtylo (Savaş dk. 60 ), Atabey (Mendy dk. 68 )
Goller: Margues (dk. 35), Atakora (dk. 46), Tambe (dk. 90+1) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Adil, Savaş, Batuhan (Adana Demirspor), Gökhan, Deniz (Gaziantepspor)
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