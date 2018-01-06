'Adamımız Selman'ı tepeye yerleştirdik'

Sarı şeytanın yayınlanmasını engellemeye çalıştığı Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ı adlı kitap piyasaya çıkarken, Amerika’nın kirli planları ortaya döküldü. Geçen Haziran’da Suudi Kralı Selman’ın yeğeni Nayef’in yerine oğlu Selman’ı veliaht prens olarak ataması sonrası Trump, “Adamımızı tepeye yerleştirdik” ifadesini kullandı.

Kendi çıkarları uğruna dünyayı kan gölüne çeviren ve ülkelerin yönetimlerini dizayn etmeye çalışan Amerika’nın kirli oyunlarından biri daha ortaya çıktı... ABD Başkanı Donald Trump, ilk yılını anlatan “Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ının İçinden” kitabının yayınlanmaması için Yazar Michael Wolff’a ve yayınevine büyük baskılar yapıp tehdit etse de kitap beklenenden erken piyasaya çıktı. Donald Trump’ın avukatlarından Charles Harder, kitap için yayınevinin yöneticisi Henry Holt’a ihtar mektubu gönderip “Başkan’ın onurunun zedelenmesi” de dahil birçok başlık altında hukuki sürecin başlayabileceği tehdidini savurdu. Ancak yayın evi 9 Ocak yerine kitabı dün piyasaya çıkarıp, sarı şeytanın gizli bilgilerinden bazılarını ortaya döktü... Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon ile yapılan röportajın da yer aldığı kitapta Trump’ın oğlunun Rusya’la yaptığı görüşmeler için “Haince” tabiri kullanıldı.



SUUDİLER ARTIK EMİR ERİ



Kitaptaki en önemli konulardan biri de Suudi Arabistan ile ilgili kısım. Suudi Arabistan Kralı Selman, haziran ayında Veliath Prens yani kendisinin yerine gelecek kişi olarak yeğeni Muhammed bin Nayef’in yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı atadı. Wolff’un kitapta yazdığı bilgilere göre Trump, bu değişiklikle ilgili “Adamımızı tepeye yerleştirdik” ifadesini kullandı.



Suudi Arabistan’da Kral Selman kadar yetkisi olan Veliaht Prens Selman’ı Mart 2017’de Beyaz Saray’da kabul eden Trump’ın o günlerde sinsi planını uygulamaya koyduğu bildirildi. O ziyaretten 3 ay sonra yani Haziran 2017’de Kral Selman, yeğeni Muhammed bin Nayef’in yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı atamasının da gerçek nedeni ortaya çıkmış oldu. Selman’ın veliaht prens olmasından sonra damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump’ı ekim ayında Arabistan’a gönderen Trump, Filistin’i Kudüs konusunda ikna ve ülkedeki muhalifleri bitirme görevini prense tebliğ etmişti. Kasım başında Suudi Arabistan’da 300 kadar prens, iş adamı ve bakan gözaltına alınırken, Trump Prens Selman’a açık destek vermişti. Prens Selman’ın Filistin lideri Abbas’ı Kudüs için tehdit etmesi de yine basına yansımıştı.