‘Adaletin adresi Parlamentodur’

Algı peşinde olan HP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 24. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, “Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz? Öyle elde ‘adalet’ pankartlarıyla dolaşmak da adaleti getirmez. Eğer adaleti arıyorsan adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye’de parlamentodur. Parlamentoda, kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de, dile getir, söyle ama istediğin adalet kadar sen de adaletle davran. Acaba başında olduğunuz kurumda ne kadar adalet var? Önce ona bak” dedi.

“Yollar yürümekle aşınmaz”

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Anayasanın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır ne de ülkenin yararınadır. Demirel’i burada anmadan geçemeyeceğim, ‘Yollar yürümekle aşınmaz’... Bunlar da yürüyerek eğer aşındıracaklarını zannediyorlarsa bu mümkün değil. Bütün bu olaylar olurken bazı STK’ların, sivil toplum kuruluşlarının kalkıp da yargının bu zatla ilgili vermiş olduğu karara; adeta destek çıkıyormuş gibi Anayasa’nın 138. maddesini çiğniyor olmasının hiçbir izahı yoktur.”

“NEYİN ÜSTÜNE ÇIKTIĞIN BELLİ”

15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatan Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’na gelip oradan hemen bir araçla Bakırköy Belediye Başkanı’na sığınan ve onun evinde o gece misafir olan kişi bir defa ‘Ben tankların üzerine çıkarım, tankların önünde dururum’ derken o gece neyin üzerine çıktığı belli olmuştur. Nereye sığındığı da belli olmuştur. Birbirimizi aldatmayalım” diye konuştu.

Faize müdahaleye devam

TİM Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 10 sıraya giren Türkiye’nin en başarılı ihracatçısına ödüllerini vererek birlikte fotoğraf çektirdi. Ekonomiyi destekleyici tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Teşvikler, niyeti gerçekten yatırım yapmak olan herkesi harekete geçirecek kapsamdadır. Faiz konusunda müdahalemizi de yapmaya devam edeceğiz. ‘Sayın Cumhurbaşkanı müdahaleden bahsetti, serbest piyasa.’ Biz öyle bir müdahale yaparız ki buna ‘tatlı bir geçiş’ denir ve o tatlı geçişle de biz yatırımlarımızın önünü açmış oluruz. Eğer yüksek faizlerle biz yatırımcıyı köşeye sıkıştıracak olursak, yatırım da istihdam da durur”dedi.

Erdoğan, büyümeyle ilgili de, “Kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere ne dediler; Türkiye’de büyüme nasıl çıktı. Bunların nasıl ideolojik yaklaştıkları, nasıl sürekli bir kumpas gayreti içerisinde oldukları ortada” ifadelerini kullandı.