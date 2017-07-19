Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adalet Yürüyüşü'ne evde devam ediyor!

CHP Lideri, Adalet Yürüyüşü'nden sonra evin koridorunda yürüyüşler yapmaya devam ettiğini söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
Adalet Yürüyüşü'ne evde devam ediyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü.

"EVİN UZUN BİR KORİDORU VAR"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan CHP Lideri, yürüyüşlere ara vermediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Evin uzun bir koridoru var, telefon görüşmeleri de oluyor, orada yürürken konuşmaya devam ediyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
  1. Yürüyüş
  2. Kılıçdaroğlu
  3. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da son dakika gelişmesi... Sürpriz ziyaret! Kabinede revizyon mu olacak?
    1. Ankara'da son dakika gelişmesi.....
    2. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den Adil..
    3. Arda idmana çıkmadı ortalık karıştı!
    4. FETÖ’cü papazın yaptıkları şoke etti!
    5. O ülkede telefon dolandırıcısına ömür..
    6. Terör yuvaları artık menzilimizde!..
    7. Altay Tankı için 3 firmaya davet
    8. Denizli'de askere gitmeye hazırlanan 2..
    9. FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu
    10. Anıtkabir söylenti Bakan Işık'tan..
    11. Hero tişörtü giyenler için karar..
    12. Hükümetten kritik FETÖ açıklaması!..
    13. WhatsApp, YouTube yürütme özelliği..
    14. Tek tip kıyafette iki seçenek
    15. Cilvegözü sınır kapısı kapatıldı!
    16. Sıcaklara özel ‘içilebilir baklava’
    17. Toroğlu topa tuttu: Dayağı yedi ama...
    18. Namaz kılanlara saldırı! Kanlar içinde..
    19. Bolu'da korkunç kaza!
    20. NBA'de forma kuralları değişiyor
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var