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’Adalet Yürüyüşü’nde yasa dışı slogana müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İzmir’in de başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nde yasa dışı slogan atan grubu polis uyararak müdahale etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:50
’Adalet Yürüyüşü’nde yasa dışı slogana müdahale

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü çağrısına İzmir il örgütü de destek verdi. İzmir’den İstanbul’a yürüyen CHP İzmir Teşkilatı’nın yürüyüşü esnasında gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşün Çınarlı etabında polis ile bir grup arasında tartışma çıktı. Yürüyüşte yer alan bir grubun yasadışı ‘sloganları artması üzerine güvenlik güçleri polis müdahale etti. Yasa dışı slogan atıldığı belirten güvenlik güçleri, slogana devam edilmesi halinde yürüyüşü sonlandıracaklarını dile getirterek grubu uyardı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı adalet yürüyüşünün ilk etabı Bornova ilçesi çıkışında tamamlanacak.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:50
  1. adalet yürüyüşü
  2. chp
  • abdoabdo1 gün önce
    VATAN HAİNLERİ CHPKK ARTIK ADALETİ PEK ESKİSİ KADAR KULLANAMAYINCA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR. CHPKK NIN İSTEDİĞİ ADALET SİSTEMİNDEKİ bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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