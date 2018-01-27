Adalet yürüyüşü böyle olur!

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla 300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENECEK

Amerika'dan alınan silah ve mühimmatlarla Mehmetçik'e direnmeye çalışan teröristler, çareyi kaçmakta bulunuyor.

Türkiye sınırını teröristlerden temizleyerek, bölgede barış ve güvenliği sağlamayı amaçlayan Türk askeri, bir yandan da zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor.

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

Yağmur ve yoğun sise rağmen teröristlerin peşinden ayrılmayan Mehmetçik'in zorlu görevi, objektiflere böyle yansıdı.

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