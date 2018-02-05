'Adalet ve demokrasi' dedi, tehditle oy topladı

CHP’nin dün sona eren 36. Kurultayı’ndan çıkan sonuçlar, parti içi demokrasinin Genel Merkez’den delegeye yapılan baskılarla rafa kaldırıldığını ortaya koydu. Bin 130 delege Kemal Kılıçdaroğlu lehine imza vermesine rağmen yalnızca 790’ı genel başkanlık için oy verdi. Rakibi Muharrem İnce ise 165 imza toplayabilmesine karşın kurultayda 447 oy aldı.

DEDİKODU PLANLI YAYILDI

Başkanlık yarışını kaybeden İnce delegelere işlerinin bitmediğini belirten bir SMS attı. İnce, Kılıçdaroğlu’nun PM için hazırlayacağı anahtar listeyi delebilmek için sabaha kadar kulis yaptı. İnce gibi İstanbul eski il Başkanı Cemal Canpolat da kongrenin intikamını almak için Ankara’yı üs yaptı.

PM LİSTESİNE ‘İNCE’ AYAR

Öte yandan Muharrem İnce’ye verilen imzalardan 45’inin mükerrer olduğu yönünde çıkan söylentiyi de Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Zeynep Altıok’un ortaya attığı öğrenildi. Bu dedikodunun yayılmasındaki amaç ise “delege sayısının yüzde 10’nu alamadı” dedikodusuyla İnce’yi yıpratmaktı. İnce’nin 447 gibi yüksek bir oy alması Kılıçdaroğlu’nda panik yarattı. Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl ile birlikte iki gün önce PM listesi hazırlayan Kılıçdaroğlu, İnce’nin yüksek oy almasıyla birlikte değişikliğe gitme kararı aldı. Seçimin sonuçlanmasının hemen ardından il başkanlarını arayan Kılıçdaroğlu anahtar listenin delinmemesini talep etti. Kılıçdaroğlu il başkanlarına “Listemdeki isimlerle çalışmayı istiyorum” dedi.

İNCE’DEN SERT SÖZLER

CHP kulislerini mükerrer oy iddialarıyla ilgili Muharrem İnce twitter’dan sert açıklamalar yaptı. İnce şu mesajları paylaştı: “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” İnce’nin tweetleri binlerce CHP’li tarafından paylaşılırken, Genel Merkez’in PM listesini delmek için çalışan İnce taraftarlarına “Ankara’yı terk etmeyin” mesajı gönderdi.

GÜRSEL TEKİN İBB SÖZÜ ALDI!

Gürsel Tekin’in son anda PM adaylığından çekilmesi çekti. Geçtiğimiz kurultayda örgütten çizik yiyen Tekin’in 2019’da İBB başkan adaylık sözü aldığı için aday olmadığı kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) listesinde de büyük değişikliklere gitti. 12 kişilik aday listesinde ise; Lale Karabıyık, Ayşe Eser Danışoğlu ve Ali Rıza Erbay aynı şekilde korunurken, geri kalan isimlerin değiştiği görüldü.

ANAHTAR LİSTEDE SKANDAL İSİMLER

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi için delegelerin önüne skandal bir anahtar liste koydu. ‘Rezidans Kraliçesi’ lakaplı Gamze İlgezdi ilk sırada yer alırken, PYD’ye terörist diyemeyen Selin Sayek Böke, ÖSO’yu terörist ilan eden Öztürk Yılmaz, “Savaşa Hayır” sloganıyla Afrin operasyonuna karşı çıkan Sezgin Tanrıkulu da listedeydi. Daha önce “hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” diye tweet atan Sera Kadıgil de Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminde görmek istediği isim oldu.

İKİ VEKİL TUVALETTE YUMRUKLAŞTI

İddiaya göre; kurultayda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Milletvekili Gürsel Erol tuvalette yumruklaştı. Gürsel Erol’un “partiyi ele geçirdiniz” diye bağırdığı belirtildi. Ulaşılmaya çalışılan Engin Özkoç telefonuna çıkmazken, Gürsel Erol’un danışmanı ise yumruklaşma olmadığı ve “sözlü tartışma” oldu dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİ DELİNDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinden en az 9 isim PM'de kendine yer bulamazken, en yüksek oy Haluk Koç'a çıktı. Kılıçdaroğlu'nun listesinde olup da delegeden yeterli oyu alamayan isimler ise Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut tekin, Ali Rıza Yılmaz , Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner oldu.