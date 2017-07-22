Adalet Komisyonu Başkanı Kaya’dan Vali Büyükakın’a ziyaret

Vali Tahir Büyükakın, Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görev yaparken, Bilecik Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Kaya ile bir süre sohbet ederek, görevinde başarılar diledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Kaya da, kendisi gibi Bilecik Valiliğine yeni atanan Vali Tahir Büyükakın’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.