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Adalet Komisyonu Başkanı Kaya’dan Vali Büyükakın’a ziyaret

Bilecik Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
Adalet Komisyonu Başkanı Kaya’dan Vali Büyükakın’a ziyaret

Vali Tahir Büyükakın, Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görev yaparken, Bilecik Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Kaya ile bir süre sohbet ederek, görevinde başarılar diledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Kaya da, kendisi gibi Bilecik Valiliğine yeni atanan Vali Tahir Büyükakın’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
  1. Bilecik
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Vali Büyük
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