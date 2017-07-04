Adalet isteyenlere bak

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun FETÖ’nün MİT TIR’ları ihaneti ile ilgili tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a kadar sözde adalet yürüyüşü düzenleyen, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle FETÖ’cüler tarafından dillendirilen “Türkiye’de adalet yok” şeklinde algı operasyonuna soyunan CHP’nin şaibeli geçmişini gündeme getirdi. SSK Genel Müdürlüğü döneminde işe almadık akraba bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediyelere 100 adet kitap setini 35 bin 400 liraya satan Barış Yarkadaş’a, 2 milyon lira iletişim faturasını TBMM’ye ödettiren Elif Doğan Türkmen’den Ataşehir’deki rezidanslarıyla adını duyuran Gamze Akkuş İlgezdi’ye kadar hepsinin adalet altında yürüyüş yapması “CHP’de soygunun adı adalet olmuş” yorumlarına yol açtı.

ÇOCUKLARA DEVLET KIYAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken küçük kızı 1979 doğumlu Zeynep Kılıçdaroğlu’nu henüz 17 yaşında iken Ekinciler Holding’de sigortalatan Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem’i ise, henüz 14 yaşında ve ortaokulda öğrenci iken sigortalattı. Kılıçdaroğlu’nun 1976 doğumlu büyük kızı Azime Aslı Nadir Kılıçdaroğlu ise 1995’te 19 yaşındayken kâğıt üzerinde 1 Nisan 1995’te Ekinciler’de işe girdi, bir ay sonra işten ayrıldı. Kılıçdaroğlu, 2007 doğumlu olan torunu Duru’yu henüz 10 aylıkken sigortalı yaptırdı. Sigorta skandalını 10 aylık toruna kadar düşüren Kılıçdaroğlu, bu rezaletin ortaya çıkması ile kendine has ‘yüzü kızarmaz’ üslubuyla “Bu durum benim torunumu sevmeme engel değil” şeklinde yorum yaptı.

SSK’YA ÇÖKEN KARABULUT’LAR

SSK Genel Müdürlüğü dönemi de akraba torpilleriyle geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1998 arası 6 yıllık dönemde SSK’nın borç batağına saplandığı, sağlık sisteminin çöktüğü, SSK müdürlüğü döneminde 70 akrabasını torpille işe aldı. Kılıçdaroğlu, eski soyismi olan Karabulut soyadını taşıyan 31 kişiyi sınavsız olarak SSK’da göreve başlattı. Annesinin soyadı Gündüz’ü taşıyan 26, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun evlenmeden önceki soyadı Düzgün’ü taşıyan 13 akrabası yine Kılıçdaroğlu döneminde hemşire, laborant, ebe, hasta bakıcı ve şoför olarak SSK’ya yerleştirildi.

FATURAYI MECLİS’E ÖDETTİ

2 milyonluk telefon faturası ile Türkiye’yi ayağa kaldıran CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in de sözde adalet yürüyüşüne katılması dikkat çekiyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan 240 kat daha fazla harcama yaptığı cep telefonunu eline alarak yürüyüşe katılan Türkmen, “Vatandaşın parasını sokağa mı attım? Sonuçta, hakkımı kullandım” diyerek kendisini savunmuştu. Skandal fatura sonrası Kılıçdaroğlu’nun “ElifCell” lakaplı Türkmen’i partiden ihraç etmek yerine Meclis Başkanlık Divanı’ndan istifasını istemesi büyük tepki çekmişti.

REZİDANS KRALİÇESi İLGEZDİ

Haftalarca hatta aylarca Türkiye’nin konuştuğu bir diğer isim ise CHP’li vekil Gamze İlgezdi olmuştu. Gazetemiz Akit, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yollarda adalet arayan Gamze İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 35’i aşkın rezidans ve dairesinin olduğunu yazmıştı. Meclis’te sol yumruğunu havaya kaldırarak “ezilenlerin yanındayız” mesajı veren Gamze İlgezdi’nin 3’ü rezidans olmak üzere Buz Residence’nda 16 dairesi belirtilmişti. Zeynep Kılıçdaroğlu’nun da Buz Residence’ndan daire sahibi olduğu bilinen Kılıçdaroğlu’nun İlgezdi’nin rezidans skandalına sessiz kalması manidar bulunmuştu.

100 KİTAPA 35 BİN 400 LİRA!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşünün devam ettiği günlerde 288 sayfalık bir kitap hazırlayarak tartışmaların hedefinde yer alan İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın kitap skandalı deşifre olmuştu. Barış Yarkadaş’ın CHP’li belediyelere 100 adet kitap setini 35 bin 400 liraya sattığı ortaya çıkmıştı. Yarkadaş Yayıncılık tarafından kesilen faturada ‘’gerçekgündem’’ isimli internet sitesinin de sahibi olan milletvekili Barış Yarkadaş, Kartal, Maltepe gibi CHP’li belediyelere 100 kitap setini 35 bin 400 liraya sattı.