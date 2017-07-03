Adalet için yeniden yargılansınlar

MUSTAFA DURMAZ - ONUR KUZU / İSTANBUL - Aziz Nesin’in kışkırtmaları sonucu Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin önünde çıkan ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların peşini bırakmayan Akit’in haberleri kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Sivas davasının yeniden görülmesi gerektiğini savunan hukukçular ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Sivas olayları sonrası mağdur edilen kişilerin haklarının geç de olsa iade edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

TUNA: DELİLLER İNCELENMEDİ ELDEKİ DELİLLER DE KARARTILDI

Sivas olaylarının davasını yakından takip eden isimlerden Avukat Hüsnü Tuna, “Sivas olaylarının mazlumları, haksız yere içerde tutuluyorlar. Kanunla kararla idam edilemeyen mazlumlar haksız yere cezaevlerinde tutuluyorlar. Dolayısıyla bu kararı, yargı düzeltmelidir. Çünkü o dönemde deliller incelenmedi, eldeki deliller karartıldı ya da ortadan kaldırıldı. Bütün bunları düzeltecek olan yine yargının kendisidir. Acilen Yargıtay Başsavcılığı bu olaya el koymalı ve itiraz etmelidir. Davanın yeniden görülmesiyle ilgili süreci başlatmalıdır. Sivas’taki mazlumlara yapılan zulüm sona ersin” dedi.

Müslümanların üzerine yıktılar

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş ise, Üst Akıl’ın planladığı tezgahın Müslümanların hayatlarını kararttığına dikkat çekerek, “Türkiye’deki gâvurların tezgâhladıkları olaylar sonucunda, Sivas’ta Müslüman kardeşlerimiz haksız yere cezalandırıldı. Başta Aziz Nesin olmak üzere kendisini ulusalcı, solcu olarak gösterenler, İslam üzerine kurdukları oyunu Müslümanların üzerine yıktılar. İslam’ı küçük düşürmek, ortadan kaldırmak ve Müslümanların yaptığı bütün çalışmaları etkisiz hale getirmek için çaba sarf edildi. Karıncayı bile incitmeyen Müslümanlar, komünist veya ateist diye bir insanın öldürülmesine asla rıza göstermez” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SESSİZ KALMAMALI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Akbaş, “Daha evvelki Cumhurbaşkanlarının döneminde kendi taraftarı olan ve içeride yatan bir sürü terörist çeşitli sağlık sebepleri gösterilerek serbest bırakıldı. Şu anda içerde yatan masum insanların çok ciddi sağlık sorunları bulunuyor ancak her seferinde içeride yatabilir raporu verilerek ölüme terk ediliyor. İçeride yatan Müslümanların affedilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Sivas olaylarındaki mağdurlarımız için bir çalışma yapacağını, haksız yere çeşitli sebepler gösterilerek içerde yatan Müslümanlar için sessiz kalmayacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.