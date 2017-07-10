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Adalet Bakanlığı'ndan yasadışı bahise darbe

Sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarına darbe indirecek yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:50
Adalet Bakanlığı'ndan yasadışı bahise darbe

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenleme ile soruşturma makamlarına, şüphelilerin sanal ortamda yasa dışı bahis ve kumar oynatmak suretiyle elde ettikleri paralara el koyma yetkisi veriliyor.

Ortak komisyon kuruldu

Sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarına ciddi bir artış olması nedeniyle Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve spor Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan ortak bir komisyon oluşturuldu.

Hesaplarına el konulacak

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın talimatıyla başlatılan sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi için yasal düzenleme çalışmaları tamamlandı.

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5'inci maddesinde düzenleme yapılacak.

Yapılacak değişiklikle Ceza Muhakemesi Kanununda uyuşturucu ve kaçakçılık suçları gibi nitelikli suçlar için kullanılan bir çok soruşturma tedbirinin illegal bahis suçlarında da kullanılmasına imkan sağlanacak. 

Yasal düzenleme ile soruşturma makamlarına, şüphelilerin internet aracılığıyla banka hesaplarında topladıkları paralara el koyma yetkisi veriliyor.

Yasadışı bahis oynatanların soruşturma makamları tarafından takip edilerek ortaya çıkartılabilmesi için şüphelilerin iletişiminin tespitine de imkân sağlanırken, soruşturma makamlarına gizli soruşturmacı görevlendirebilme ve teknik araçlarla izleme yetkisi de veriliyor.

İşte o düzenleme

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenleme şöyle:

MADDE 1 - 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

d) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:50
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Bahis
  3. spor
  4. BEKİR BOZDAĞ
  5. Spor Bakanlığı
  6. Maliye Bakanlığı
  • mehmet mehmet 38 dk önce
    BAHİSLERİN TAMAMINI KALDIRINDA SAMİMİ OLDUĞUNUZU ANLIYALIM ÜLKEDE TEK MAÇ OYNATMAYIP ORANLARI DÜŞÜK VERİP MİLLETİN PARASINI ZAYİ EDERKEN SES YOK MİLLET BOŞUNA YURTDIŞI BAHİS OYNAMIYOR ÖNCE SEBEBLERE BAKIN BU İNSANLAR NİYE YURT DIŞI BAHSİNE YÖNELİYOR
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