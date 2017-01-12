Adalet Bakanlığı'ndan HDP'ye Tahir Elçi yanıtı

Beştaş önergesinde, Elçi'nin failleri ölümünden bu yana halen bulanamadığını, dava dosyasında hiçbir gelişme olmadığınıı belirtirek şöyle dedi:

"Oysa 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuoyuna sıkca yansıdığı üzere bir çok dosya elde edilen deliller ışığında yeniden ele alınmış ve bu çerçevede soruşturmalar yürütülmeye başlanmıştır. Örneğin (öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) Hrant Dink davası da sevindirici gelişmelerin yaşandığı davalardandır." Beştaş, 28 Kasım 2015 tarihinden bu yana Tahir Elçi cinayetiyle ilintili hiç bir şüphelinin tespit edilememiş olmasının arkasında siyasi irade olup olmadığı, Elçi cinayetinin soruşturmasını yürüten savcının halen görevde olup olmadığı, soruşturmayı yürüten savcının değişip değişmediğini ve Elçi cinayetinin Fethullah Gülen örgütüyle bağlantısı konusunda herhangi bir bilgi ve delile ulaşılıp ulaşılmadığı gibi 11 sorunun yanıtlanmasını istemişti.



BAKNALIKTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzası ile Beştaş'a gönderilen yanıtta, soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili şöyle denildi:

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılan yazışmaya verilen cevapta Cumhuriyet savcılarının bakmış oldukları dosyalar ile iş paylaşımının 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleriyle Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş, görev yetkileri hakkında kanunun 18'nci maddesine göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlendiği, dolayısıyla soru önergesinde bahsi geçen olayın soruşturmasının hangi Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünün bilinmediğinden, görev yerinin değişip değişmediği hakkında bilgi verilemediği bildirilmiştir. Öte yandan, soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar devam etmekte olup, bakanlığımıza bilgi illetildiğinde ayrıca cevap verilecektir."