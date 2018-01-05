Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılık'lara 'makam' uyarısı

Adalet Bakanlığı makam ve mevkileri kullanıp soruşturmaları etkilemeye çalışanlara 'dur' demek için harekete geçti.

05 Ocak 2018 Cuma 10:17
Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılık'lara 'makam' uyarısı

Adalet Bakanlığı, makam ve mevki adı kullanarak soruşturmaları etkilemeye çalışanlara 'dur' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanan fırsatçılara yönelik, “Adımı kullananlar sahtekardır. Babamın oğlu olsa kapıdan geri çevirin” sözleri üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Müsteşar Selahaddin Menteş’in imzasıyla 2 Ocak’ta 81 ilin başsavcılıklarına “Yargı yetkisine müdahale edilmemesi” konulu yazı gönderildi.

Yenişafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberine göre yazıda, bazı kişilerin “kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddialarıyla ya da kişisel nüfuzlarını kullanmak suretiyle yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tavır ve davranış içine girdikleri” ve bu çerçevede bilgi almak amacıyla ya da yardım talebiyle adli mercileri aradıkları yönünde duyumlar alındığı belirtildi. Yargının bağımsızlığına vurgu yapılan yazıda, Anayasa’da, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı belirtildi. Yazıda, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hüküm altına alındığı kaydedildi.

'DOSYAYI İNCELEYEMEZLER'

Soruşturma dosyasının hangi hallerde kimlerin inceleyebileceği, dosyadan örnek alabileceğinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlendiği ifade edilen yazıda, yine kanun uyarınca soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu, katalog suçlar kapsamında kalan soruşturmalarda hakim kararıyla kısıtlılık kararının uygulanabileceği hatırlatıldı. Buna göre, dosyanın tarafı olmayan diğer kişilerin dosya inceleme ve dosyadan belge örneği alma haklarının olmadığı vurgulandı.

'GEREĞİNİ YAPIN'

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ile yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmenin suç olduğu kaydedilen yazıda, şöyle denildi: “Belirtilen şekillerde veya benzeri yöntemlerle dosyalardan bilgi alma talebinde bulunanların veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs edenlerin yardım adı altında yapılacak başvurularına itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden talepler ile ilgili olarak tavassut (aracı) girişiminde bulunan kişilerin ve arayan numaraların tespit edilerek derhal kanuni gereğinin yapılmasını rica ederim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Avukatlar aracılığıyla yürütülen gizli pazarlıklar, itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz” sözlerinin ardından bazı FETÖ’cüleri kurtarmak için adliyelere baskı yapıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu arada kendini, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı” olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir isimli şahsın, onlarca kişiyi “iş bulma vaadiyle” dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Büyükişbir, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:17
  1. ADALET BAKANLIĞI
  2. BAŞSAVCILIK
  3. YAZI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ek istihdama teşvik yağmuru
    1. Ek istihdama teşvik yağmuru
    2. Feci anlar… Güngören’de başına siyah..
    3. Cumhurbaşkanlığı F-35 savaş uçakları..
    4. İthalat işlemlerinde online dönem
    5. Petrolün ayarı şaştı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
    7. PKK'nın attığı o bombayı atan kişinin..
    8. Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    9. Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılık'lara..
    10. Fikri Işık'tan flaş açıklama: Asla..
    11. Adana'da Suriyeli eski polisler DEAŞ..
    12. Fitch: Türkiye 5 yılda yüzde 4,8..
    13. Madencilerden ‘hız’ çağrısı
    14. Ruslar yalanlamıştı! Fotoğrafları..
    15. Terör yıktı devlet yapıyor
    16. Emeklilik şirketlerinden sağlık..
    17. Trabzon Limanı halka arz ediliyor
    18. Fiyatları el yakıyordu, neden..
    19. Kocaman'dan Ozan'a 'Kafana göre takıl'
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm alanlarda..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...