Adalet Bakanlığından 15 Temmuz kitabı

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FETÖ’nün darbe teşebbüsünün kanlı yüzünü dünyaya anlatmak için hazırlanan kitap Türkçe ve İngilizce basılırken, kitapta Türk yargısının darbeye direnişine de dikkat çekildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan kitapta 312 kare fotoğraf yer alıyor. Tarihi bir albüm niteliği de taşıyan kitap, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve sosyal medya üzerinde vatandaşların paylaşımlardan oluşan çarpıcı fotoğraf karelerinden derlendi. Kitap, Adalet Bakanlığının internet sitesinde de elektronik ortamda yayınlandı.

Kitap “Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Bombaladılar”, “Gazi Meclisi Bombaladılar”, “Hainler Cumhurbaşkanının Kaldığı Otelini Bastılar”, “Devletin Stratejik Kurumlarını Bombaladılar”, “Boğaziçi Köprüsü’nü Kapattılar”, “İstanbul’da Kritik Noktalar İşgal Edildi”, “Darbeciler Hunharca Katletti”, “Tarihi Değiştiren Direniş”, “Milli İrade Gazilerimiz”, “Milli İrade Şehitlerimiz” başlıklarından oluşuyor. Kitapta hiçbir yerde yayınlanmayan 15 Temmuz gecesi darbecilerin hunharca yaptığı katliamlara ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.