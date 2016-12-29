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Adalet Bakanlığı CTE En Az Lise Mezunu 978 Sözleşmeli Personel Alıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir personel alım ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde...

Adalet Bakanlığı CTE En Az Lise Mezunu 978 Sözleşmeli Personel Alıyor
Eklenme: 29 Aralık 2016, 00:39
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir personel alım ilanı yayınlayarak en az lise mezunu olmak şartıyla sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre;

Alınacak Personel:
* 300 infaz ve koruma memuru
* 317 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) 
* 43 diğer sağlık personeli (sağlık memuru)
* 32 teknisyeni
* 215 destek personeli (şoför)
* 43 destek personeli (aşçı)
* 25 destek personeli (kaloriferci) 
* 3 destek personeli (kaloriferci)

Başvuracak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
* T.C. vatandaşı olmak
* Kamu haklarından mahrum olmamak
* Askerliğini yapmış ya da muaf olmak
* En az lise ve dengi okul mezunu olmak
* 18 yaşını doldurmuş olmak
* 35 yaşını bitirmemiş olmak
* Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve üzeri puan almak

Başvuru Süreci: CTE personel alım ilanı başvuruları 2 Ocak- 13 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır.

Sözlü Sınav Süreci: Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği),
teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 27 şubat 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. 

Adalet Bakanlığı CTE Personel alımı

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