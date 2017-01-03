Adalet Bakanlığı CTE alımlarında 70 barajının 60'a düşürülmesi talebi

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri CTE memur alımlarında KPSS puan barajı genellikle 70 olarak belirleniyor. Adaylar Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımlarında KPSS puan barajının 70'ten 60'a düşürülmesini talep ediyor.

Adalet Bakanlığı CTE alımlarında 70 barajının 60'a düşürülmesi talebi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 08:07
Bu haber 6.861 kez okundu

Adalet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) son dönemde açıktan çok sayıda memur alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımlarına yoğun talep olurken adayların başvuru şartları hakkında bazı talepleri var. Her iki kurumu yapılan personel alımlarında KPSS puan barajının 70 değil, 60 puan olarak belirlenmesi talep ediliyor.

Halihazırda başvuru süreci devam eden 3 ilan bulunuyor. Adalet Bakanlığı 810 memur alımı için başvurular alınırken Ceza ve Tevkifevlerinin de 897 sözleşmeli personel alımı ve 264 personel alımı şeklinde iki farklı ilanına başvurular sürüyor. Adalet Bakanlığının 810 ve CTE'nin 897 personel alımı başvurularında 70 KPSS barajı bulunurken CTE 264 personel alımında bu şart bulunmuyor.

Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımı aracılığıyla bu kurumlara yerleşmek isteyen memur adaylarından bazıları 70 KPSS puan barajını yüksek buluyor. Bu adayların taleplerine göre 70 puan barajı yüksek görülüyor ve bunun düşürülmesi isteniyor. Bu talepler, sözlü sınav ve uygulama sınavı varken KPSS barajının bu kadar yüksek olmasına gerek olmadığı yönünde ifade ediliyor. Adalet Bakanlığının bu konuda bir adım atıp atmayacağı ise henüz bilinmiyor.

 
Etiketler: adalet bakanlığıceza ve tevkifevlericteadalet bakanlığı memur alımıcte memur alımıcte personel alımıcte personel alımı kpssadalet bakanlığı memur alımı kpssmemur alımı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.