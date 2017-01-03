Adalet Bakanlığı CTE alımlarında 70 barajının 60'a düşürülmesi talebi

Adalet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) son dönemde açıktan çok sayıda memur alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımlarına yoğun talep olurken adayların başvuru şartları hakkında bazı talepleri var. Her iki kurumu yapılan personel alımlarında KPSS puan barajının 70 değil, 60 puan olarak belirlenmesi talep ediliyor.

Halihazırda başvuru süreci devam eden 3 ilan bulunuyor. Adalet Bakanlığı 810 memur alımı için başvurular alınırken Ceza ve Tevkifevlerinin de 897 sözleşmeli personel alımı ve 264 personel alımı şeklinde iki farklı ilanına başvurular sürüyor. Adalet Bakanlığının 810 ve CTE'nin 897 personel alımı başvurularında 70 KPSS barajı bulunurken CTE 264 personel alımında bu şart bulunmuyor.

Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımı aracılığıyla bu kurumlara yerleşmek isteyen memur adaylarından bazıları 70 KPSS puan barajını yüksek buluyor. Bu adayların taleplerine göre 70 puan barajı yüksek görülüyor ve bunun düşürülmesi isteniyor. Bu talepler, sözlü sınav ve uygulama sınavı varken KPSS barajının bu kadar yüksek olmasına gerek olmadığı yönünde ifade ediliyor. Adalet Bakanlığının bu konuda bir adım atıp atmayacağı ise henüz bilinmiyor.