Adalet Bakanlığı çelik zırh giyecek

Adalet Bakanlığı’nın 2017’de 12 milyar 304 milyon 365 bin TL olan bütçesi, 2018 yılında 13 milyar 714 milyon 405 bin TL’ye çıkıyor. Bakanlık bütçe tasarısında planlanan icraatlara ve şu çarpıcı tespitlere yer verildi:

ÇELİK ZIRH: Terör örgütlerinin eylem listesinde yer alması nedeniyle sürekli olarak terör saldırılarına maruz kalmakta. Bu kapsamda hizmet binalarının güvenlik kamera sistemleri yenilenecek, güvenlik noktaları ve müracaatların camları ile duvarları çelik zırhlarla kaplanacak.

PERSONEL % 20 ARTACAK: 656 yargı biriminde 13 bin 327 hakim ve savcı ile 62 bin 357 yardımcı yargı personeli olmak üzere 75 bin 684 yargı çalışanı görev yapıyor. 2018 yılında 5 bin 550 hakim ve savcı ile 10 bin yardımcı yargı personeli alımı ile çalışan sayısı yüzde 20 artarak, 91 bin 234’e çıkacak.

MİLYONLARCA DOSYA: Her yıl idare mahkemelerinde ortalama 410 bin, ceza mahkemelerinde 3 milyon 100 bin, hukuk mahkemelerinde 3 milyon 250 bin dava söz konusu. Cumhuriyet başsacılıklarında ise ortalama 6.5 milyon soruşturma evrakı görülmekte. İcra dairelerinde görülmekte olan dosya sayısı ise 27 milyona yaklaştı. İş yükü yüzde 10 arttı.

CEZAEVLERİ DOLU: Halen 381 cezaevinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Cezaevlerinin gerçek kapasitesi 202 bin 676 kişi olup yüzde 110 doluluk söz konusu.

FETÖ’CÜ ORANI % 16.8: 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sonucunda FETÖ örgütünden gelen tutuklu sayısı ve mevcutta öngörülmeyecek düzeyde artış meydana geldi. 15 Temmuz 2016’da 191 bin 423 olan hükümlü ve tutuklu sayısı, mevzuat düzenlemeleriyle 50 bin kişinin salıverilmesine rağmen yüzde 16.8’lik artışla Haziran 2017 tarihi itibariyle 223 bin 589 kişiye ulaştı.

60 YENİ CEZAEVİ: Cezaevlerindeki sayı geçmiş yıllar ve hain darbe girişimi de gözönünde bulundurulduğunda 2017 yılı sonunda 260 bin kişiye, 2018 yılında ise yaklaşık 275 bin kişiye ulaşabileceği düşünülmekte. Bu artış nedeniyle 2017 yılı sonuna kadar 15 ve 2018 yılında 45 cezaevi açılacak.

SADECE 8 DOKTOR: Ceza İnfaz ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde 48 bin 116 personel bulunuyor. Cezaevlerinde 8 cezaevi tabibi, 3 diş hekimi, 8 veteriner, 652 psikolog, 388 sosyolog, 248 sosyal çalışmacı, 456 sağlık memuru ve 612 öğretmen hizmet veriyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK: Denetimli serbestlik altında 330 bin 119 kişi bulunmakta, 3 bin 874 personel denetim, takip ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekte.

GÜVENLİK ARTIRILMALI: Yıllarca süren olumsuzluklar sonucunda kanayan bir yara haline gelen ve kamuoyunun gündemini sürekli işgal eden cezaevi sorunu, artık büyük oranda çözümlenmiştir. Ancak son yıllarda artan hükümlü ve tutuklu sayısı tedbir alınmadığı taktirde yeni sorunlar ortaya çıkacaktır. Cezaevlerinde sağlanan asayiş ve güvenlik devam ettirilmesi, cezaevlerinde yaşanan sorunların asgariye indirilmesi, bu arada terör ve çıkar amaçlı suç örgütü mensubu hükümlü ve tutukluların yeniden devlet egemenliğine gölge düşürecek ayrı bir güç oluşturmalarının önüne geçilebilmesi mevcut ceza infaz kurumları ihtiyaçları ile yapılacak kurum inşaatlarının bir an önce tamamlanabilmesi için 2018 yılı bütçesi ile yeterli ödenek verilmesi gerekmekte.

‘İcra dairelerinde yolsuzluklar arttı’

“Artan iş yüklerine paralel ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve ek kadro ilave yapılması zorunlu. İcra ve iflas dairelerinin sayı ve yapısı son yıllarda aşırı artış gösteren iş yükünü karşılamada yetersiz kalmaları, iş yoğunluğu, fiziki imkansızlıklar, kanuni boşluklar ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, icra dairelerinde yolsuzluk ve usulsüzlüğe çok rastlanması, hizmet kalitesinin düşük ve verimsiz olması, vatandaşların adalete (icra dairelerine) olan güven duygusunu sarsmakta ve bu konuda haklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olmakta. Bu nedenle icra ve iflas dairelerinin ıslahı amacıyla yapılandırılması gerekiyor.”