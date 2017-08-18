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Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!

Adalet Bakanı Senatör George Brandis'in, parlamentoda burka protestosu yapan ırkçı Pauline Hanson'a verdiği cevap ayakta alkışlandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:50
Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!

Avustralya’da İslam karşıtı görüşleriyle tanınan ırkçı Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, Senatodaki oturuma burka giyerek geldi.

Avustralya'da burkanın yasaklanması için çalışmalar yürüteceğini ifade eden Hanson, "Avustralya halkı adına söylemek istediğim, Avustralyalıların büyük bir çoğunluğu burkanın yasaklandığını görmek istiyor" dedi.

Hanson'ın bu sözlerine ilk cevap Adalet Bakanı George Brandis’ten geldi.

"BURKAYI YASAKLAMAYACAĞIZ"

Adalet Bakanı, "Hayır Senatör Hanson hayır burkayı yasaklamayacağız. Avustralya’da yaklaşık yarım milyon Müslüman yaşıyor. Onların büyük bölümü de yasalara saygılı gayet iyi Avustralyalılar. Onları alay konusu yapacak, yalnızlaştırıp uçlara itecek, dini kıyafetleriyle dalga geçecek değiliz. Sizi yaptığınız bu dehşet şeyi bir kez daha düşünmeye davet ediyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Adalet Bakanı Brandis’in bu sözleri İşçi Partisi ve Yeşiller’in de aralarında olduğu farklı partilerden senatörlerin alkışını aldı. Birçok senato üyesi tarafından da ayakta alkışlandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:50
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