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Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye'ye saldırıdır

ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında çıkan jüri kararının ardından Adalet Bakanı Gül açıklama yaptı.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:36
Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye'ye saldırıdır

Adalet Bakanı Gül: "(ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karar) Bu süreci, Türkiye’nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz. Terör örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler, hukuka değil terör örgütüne destek vermektedirler. Türk yargısı ve hukuk düzenine de bir saldırı niteliğindeki bu karar ve sürecin kabul edilmeyeceği aşikardır."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:36
  1. Abdülhamit Gül
  2. adalet bakanı
  3. ABD
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