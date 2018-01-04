Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye'ye saldırıdır

Adalet Bakanı Gül: "(ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karar) Bu süreci, Türkiye’nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz. Terör örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler, hukuka değil terör örgütüne destek vermektedirler. Türk yargısı ve hukuk düzenine de bir saldırı niteliğindeki bu karar ve sürecin kabul edilmeyeceği aşikardır."