Adalet Bakanı Gül’den Şahin’e ziyaret

Şahin’in hükumette bakan olarak yaptığı başarılı hizmetlerden sonra şimdi de Gaziantep’e hizmet ettiğini aktaran Gül, “Bu çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın tercihleri ile Adalet Bakanı olduğunu hatırlatan Gül, “Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın teveccühlerine inşallah layık oluruz, mahcup etmeyiz. Gaziantep’te sivil toplum örgütleri ve esnaflarımız ile buluşmaya devam edeceğiz. İnşallah Gaziantep’in sorunlarını, Gaziantep’teki projeleri hızlı bir şekilde neticelenmesi için tüm milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte el birliği ile sonuçlandırmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şahin, Gaziantep olarak çok mutluyuz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehir olarak çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Gaziantep milletvekili ve partimizin en önemli koltuklarından biri olan Genel Sekreterlik koltuğundan Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül Beyi belediyemizden ağırlamaktan ziyadesiyle mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun, şehrimiz adına size ‘hoş geldin’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Özellikle adalet ve ekonomiden sorumlu iki önemli koltukta ‘Gaziantep’ yazılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Şahin, “Bu şehrimize olan güven ve şehrimize olan itibarı gösteriyor. Ankara ve İstanbul dışında iki bakan ile temsil edilen bir Gaziantep olarak çok mutluyuz. Bugün Adalet Bakanlığı ile daha güçlendiğimizi görüyorum. Çok önemli ve zor günler geçirdik. En zor zamanda, sıkıntılı zamanda bir ve beraber olduk. Türkiye bunu gördü. Gaziantep’in birliğini beraberliğini ve gücünü gördü. Referandumdan çıkan sonuç bunun göstergesi. Referandumdan yüzde 62,5 çıkması bunun bir göstergesidir. Bakanımız da o zaman Genel Sekreterimiz olarak başımızdaydı. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güçlü bir Gaziantep için, mutlu ve huzurlu bir kent için gücümüzü birleştirmeye devam edeceğiz. Şehrin bekleyen projeleri için yanımızda olacak inşallah. Şehrimizin ve ülkemizin hukuk devleti olması adına yapılacak çalışmalarda; hem insani duruşu hem siyasi duruşu ve devlet adamlığıyla verilen bütün makamların hakkını vereceğine güvencimiz tamdır. Şehrimiz adına yeni bir dönem başladı, ben bu dönemin ülkemize şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Şahin, Bakan Gül’e “Ayet el Kür-sinin yazıldığı bir tablo ile Gaziantep’e has bakırdan yapılmış ibrik hediye etti.