Adalet Bakanı Gül'den flaş Adil Öksüz açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin tutuklu bulunan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un telefonunun ABD tarafından istenmesiyle ilgili Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.' O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum'' diye konuştu.

"SOMUT BİR TALEBİMİZ OLACAK"

Adalet Bakanı Gül, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarıyla ilgili ise ''Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak'' dedi.

"BUNDAN SONRA ARTIK İADE BEKLİYORUZ"

Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin de ''İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.