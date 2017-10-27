Adalet Bakanı, Büyükada davasıyla ilgili iddialara cevap verdi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükada sanıklarının tahliyesinden sonra ortaya atılan iddialara yanıt verdi.27 Ekim 2017 Cuma 16:12
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelerin Almanya eski Başbakan'ı Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin sonucu olduğu iddialarını yalanladı.
''ASLA MÜMKÜN DEĞİL''
Partisinin MKYK toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül'e Büyükada davasıyla ilgili Almanya ile pazarlık yapıldığına yönelik iddialar soruldu. İddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmadığını belirten Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir" dedi.
''DELİLLERE GÖRE KARAR VERİLİR''
Gül "Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır" diye konuştu.
(İnternethaber)
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Allahın bir kulu53 dk önce Ya bu kadar delil vardı da ne oldu. Halkı mı kandırıyorlar. Yakında meydana çıkar. Trabzonlu1 sa önce Türkiye Adalet Bakanının sözlerine değil de, Almanların ne dediğine mi itibar ediyorsunuz.Sayın Bakan ne diyorsa o doğrudur. alaettin 3 sa önce İNANAMIYORUMBASKIY L A BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM ADALET YARANMİS OLMASINALMANLAR ÖYLE DEMİYOR Böyle giderse3 sa önce Her şeyin kaymağını yeyip bir kenara atmak siyaset olmasa gerek.2019 hiçte kolay olmayacak mert mert4 sa önce arkadaş bu kadarda olmazhaftalardır medyada neyi pompalıyordunuz ozamn cumhurbaşkanı kendi ağzıyla demedimi masada türkiyenin bölünmüş haritasıylasuç üstü yakalandılar diye bu halkla artık dalga geçmeyi bırakın ne yazıkki büyük bir tokat yiyeceksiniz 2019 da bunun sizde farkındasınız ki son zamanlarda ki icraatlerin hepsinde tutarlı bir duruş hareket göremiyorum halkla dalga geçilmez Güney Doğulu4 sa önce Bu kaos yaratmak isteyen,vatanı parçalamaya hizmet eden uluslararası ajanlar nasıl oluyorda delil yetersizliğinden serbest bırakıliyor. Tükürdüğumuz tukurüğü yalamayi devletımize yakıştıramiyorum. Profesör Başbakanımız döneminde Türkiye'yo köşeye sıkıştıracak terör yadalarını yok eden anlasmayla çok büyuk hata yapılmıştı. Şimdide ikinci hata yapılıyor kanisindayım. Bu kspitalosyonları biz verdikçe batının ırkçi siyonist emperyalistleri Türkiye üzerindeki iştahları daha çok açılacaktir. Kendimizi aldatmıyalım yargıclar yeterli delil bulamadılar diye. Devlet yetkililerinden sorumluluk bekliyor ve açıklama istiyoruz. Selim4 sa önce Bylok yükledi diye binlerce memur içerde ama ülkeyi bölmeye çalışan asıl ajanlar, hainler hemen anında serbest. Adaletin geldiği son nokta. Erkan 4 sa önce Haberi okuduktan sonra alt kisimda ne dusunuyorsun diye bir bolume, ne dusundugumu yazmaya calisiyorsamda, fusunduklerim inanilmaz ve mide bulandirici. Siyaset esittir ihanet, esittir menfaat. Euzu billahimine seytani racim, ve minel siyaset. !!!!! Murat Arslan4 sa önce GUZUMUZUN ICINE BAKARAK YALAN SOYLUYOLAR YALANLARI KENDILERINE PAHALLIYA MAAL OLACAK Jurnal4 sa önce Bırakın artık bu"HUKUK DEVLETİ"MAVALLARINI...AMERİKA-AB-NATO HÂLA DOST VE MÜTTEFİKLERİMİZ ÖYLE DEĞİLMİ?MİLLET BIKTIUSANDI BU KLİŞE SÖZLERDEN...YENİ SAKIZ BULUN AĞZINIZA