Adalet Bakanı, Büyükada davasıyla ilgili iddialara cevap verdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyelerin Almanya eski Başbakan'ı Gerhard Schröder'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin sonucu olduğu iddialarını yalanladı.

''ASLA MÜMKÜN DEĞİL''

Partisinin MKYK toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül'e Büyükada davasıyla ilgili Almanya ile pazarlık yapıldığına yönelik iddialar soruldu. İddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmadığını belirten Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir" dedi.

''DELİLLERE GÖRE KARAR VERİLİR''

Gül "Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır" diye konuştu.

(İnternethaber)