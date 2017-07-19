Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi devretti

Adalet Bakanlığı'nda, Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ görevi Adalet Bakanlığı'na getirilen Abdülhamit Gül'e devretti. Bakan Bozdağ görevi devir sırasında yaptığı açıklamada, "O süreçte, Adalet Bakanı, HSYK Başkanı ve hükümet olarak büyük bir birlik gerçekleştirdik." dedi.

Yeni kabinenin belli olmasının ardından ilk devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'ndaki tören kapsamında Bozdağ görevini Gül'e devretti.

Bakan Bozdağ, Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer almaya devam edecek.

"FETÖ BAŞARSAYDI ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA KALIRDIK"

Bakan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Eski süreçte büyük bir mücadeleyi yürüttük. FETÖ'cülerin yargının en üst idari kurulundan ayıklanması için önemli adımlar attık. FETÖ'nün bütün planlarını bozan şey Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimidir. FETÖ başarsaydı zorluklarla karşı karşıya kalırdık. Önemli reformlar yapıldı. Yargıtay ve Danıştay'da terör örgütünün etkinliğinin azaltılması için sayılar ve sürelerde düzenlemeler yapıldı. Atanma kuralları getirdik. 15 Temmuz demokrasi bakımından da yargı bakımından da bir milattır. "