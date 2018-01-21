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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Savcılık gereken hukuki girişimlerde bulunacak

Adalet Bakanı Gül, "Türkiye Cumhuriyeti meşru  savunma hakkını kullanırken, aziz milletimiz dualarıyla TSK'nın yanında yer alırken, halkı kin ve nefrete yönlendiren, kışkırtanlara, suç işleyenlere karşı savcılık makamları gereken hukuki girişimlerde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

21 Ocak 2018 Pazar 16:31
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Savcılık gereken hukuki girişimlerde bulunacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Afrin'e yönelik başlatılan  "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harekatın, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sınırlarda  oluşturulmak istenen terör koridorunu ve sivil halk üzerindeki terör baskısını  ortadan kaldırmak için icra edildiğini vurgulayan Gül, harekatın bölgede huzuru  tesis edeceğini belirtti.

Gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normları çerçevesinde  gerçekleşen harekatın, tamamen meşru olduğuna dikkati çeken Gül, harekatın  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik daha önceki  yıllarda aldığı kararlara ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde  yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı"na uygun bir şekilde icra edildiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı, bölgedeki Türk, Türkmen, Kürt, Arap ve daha pek  çok kardeşimizin huzur ve güvenliği için yapılan, Kürtlere veya sivillere değil,  YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir operasyondur. Bölgesel  barışa ve ülkemiz güvenliğine hizmet eden, baştan sona meşru Zeytin Dalı  Harekatında, Mehmetçiğimizin gücü ile 80 milyonun duası bir ve beraberdir.  Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanırken, aziz milletimiz dualarıyla  TSK'nın yanında yer alırken, halkı kin ve nefrete yönlendiren, kışkırtanlara, suç  işleyenlere karşı savcılık makamları gereken hukuki girişimlerde bulunmaktadır.  Türkiye hukuk devleti olarak, suç işleyen, toplum huzurunu bozanlara karşı hukuki  tüm girişimlerde bulunacaktır."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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