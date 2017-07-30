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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hızlı başladı

Adalet Bakanı Gül, göreve gelişinin ardından ilk iş olarak AK Parti’nin hukukçu vekillerini topladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:01
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hızlı başladı

Son dönem FETÖ sanıklarının giydiği “HERO” tişörtü nedeniyle başlayan “tek tip” tartışması da, toplantıda değerlendirildi. Adalet Bakanı Gül’ün vekillerle gerçekleştirdiği ilk toplantıda Avukatlık Kanunu, hakim ve savcılar ile devam eden FETÖ davaları konuları öne çıktı. FETÖ davalarının gidişatıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde yargı üzerinde çeşitli gruplar tarafından oluşturulmaya çalışılan baskıya işaret edildi. Vekiller, yargıya güveni sarsan uygulamalar konusunda uyarılarda bulunurken, bu güvenin tartışmalı hale gelmesinde tecrübesiz yargıçların etkisine işaret ettiler. Değerlendirmelerde, yargıya güvenin tesis edilmesi için psikolojik ortamın oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

‘TEK TİP’ UYARISI

“HERO” tişörtü nedeniyle gündeme gelen “tek tip” tartışması da vekiller tarafından gündeme getirildi. Toplantıda vekillerden, sanıkların duruşmalara çıkarken tek tip bir kıyafet giymesinin, Türkiye hakkında oluşturulmak istenen algıya etkisinin iyi düşünülmesi gerektiği uyarısı geldi. Sanıklara tek tip bir kıyafet giydirilmesi yerine, üzerinde herhangi bir işaret, simge veya belirli bir mesajı içerecek kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair bir düzenleme yapılmasının daha uygun olabileceği dile getirildi. 

ADALETTE İLK ATAMALAR

Adalet Bakanı Gül ilk atamalarını gerçekleştirdi. Gül, üsteşar Yardımcılıklarına Bakırköy Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Öner’i atadı. Böylece Musa Heybet ve Mustafa Erol ile birlikte müsteşar yardımcılarının sayısı yeniden 5 oldu. Müsteşar Yardımcılarından Yüksel Kocaman, Ankara Başsavcılığı’na, Selahaddin Menteş OHAL İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na, Basri Bağcı ise Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Yeni görevlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından da geçtiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:01
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