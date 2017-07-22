Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep’te

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Gül’ü Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Valilik şeref defterini Adalet Bakanı olarak ilk kez imzalayan Gül, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Valilik ziyaretinde konuşan Gül, "Hepimiz gece gündüz Gaziantep’e hizmet için gayret eden bir ekibiz. Hepimizin ortak sevdası Gaziantep’tir, memleket sevdasıdır. Bu birlik ve beraberlik inşallah Gaziantep’te kıyamete kadar kalıcı olacaktır" dedi.

"Hükümette bazı bakanlar hakkında tasarruflar oldu ve şahsımıza da Adalet Bakanlığı görevi tevcih edildi" diyen Gül, "Ben bu görevi tevcih eden, tensip buyuran başta sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımıza çok teşekkürlerimi ve bu ümitlerinden, bu takdirlerinden dolayı kendilerine saygılarımı sunuyorum. İnşallah başta zat-ı alilerine mahcup olmadan, milletimize mahcup olmadan, hemşehrilerimize mahcup olmadan, inşallah bu görevi layıkıyla yaparız. Bütün 2 milyon hemşehrimizin duası üzerimize onu biliyoruz. Farklı partilerden, farklı görüşlerden hepimizin ortak derdi, şehrimiz, ülkemiz. Onlardan daçok güzel mesajlar aldım. Ben tebrik, teşekkür eden bütün her görüşten siyasi parti temsilcilerine, odalara, sivil toplum kuruluşlarına, bütün hemşehrililerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Bu makamlarhizmet makamlarıdır. Makamlar, alındığı gün teslim edilmek üzere oturulur. İnşallah ülkemize adalet duygusunun daha da perçinleşmesine çok büyük katkılar sağlarız. Bu vesileyle çok değerli yol arkadaşlarım, her zaman desteklerini hissettiğim milletvekili arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, emniyetimize, askerimize, bütün kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum, mesailerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Valilik ziyareti sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Adalet Bakanı Gül’ü, Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığında kentin sorunları ile ilgili bilgi alan Gül, kendisini karşılayan Belediye Başkanı Şahin ve protokole teşekkür etti.