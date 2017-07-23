Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Başsavcılığı'nı ziyaret etti

Kabine değişikliği sonrası Adalet Bakanı olan Gül, ilk yurt içi gezisini yaptığı memleketi Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ziyaret etti.Bakan Gül, burada çiçekle karşılandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:04
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Başsavcılığı'nı ziyaret etti

Yeni kabinenin Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep’e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu. Bakan Gül ilk yurt içi gezi programı kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirdiği Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çiçekle karşılandı. Gül, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol ve beraberindeki bakanlık heyetini Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cenk Akın Aksakal ve Sami Çete karşıladı. Başsavcı Musa Çatal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ziyaretleri için teşekkür etti. Bakan Gül'e Adliyenin genel durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi veren Başsavcı Musa Çatal Adalet Bakanlığı görevinin ülkemize hayırlı olmasını diledi, Adalet Bakanının Gaziantepli olmalarından dolayı ayrıca mutluluklarını dile getirdi.


Bakan Gül daha sonra Gaziantep Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı İskender Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri görüştü.
 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:04
  1. Son dakika
  2. son dakika Bakan gül
  3. abdülhamit
  4. adalet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da gerginlik! Polis terörist sevicilere geçit vermedi
    1. Ankara'da gerginlik! Polis terörist..
    2. Bakan açıkladı! Yerli otomobil hangi..
    3. Darbeci subaylar lağım faresi gibi..
    4. Rusya'dan dünyayı korkutan hamle!
    5. Yaz meyvelerine dikkat! İşte gizli..
    6. 'İsrail'e gelmedim, Filistin'e geldim'
    7. Tamirhanede feci kaza
    8. Çocuğu tuhafiye dükkanına bırakıp..
    9. Aksa Hatibi: Arap liderlerin..
    10. Adamın kulağından çıkan canlıya..
    11. Aslanın tüm planını bozan meraklı..
    12. Kassam Tugayları: Uykusuz kalacaksınız!
    13. Pentagon açıkladı! ABD imparatorluğu..
    14. Büyükada Baskını'nda HDP'li isim..
    15. Yürüyerek geldiği hastanede öldü
    16. Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı
    17. Savcı Sayan'dan Koç Müzesi'ne müthiş..
    18. Galatasaray'da teknik direktörlük için..
    19. Amerika'da bebeğini öldürüp arka..
    20. Wiel için Swensea iddiası
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi