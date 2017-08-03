Adalet Bakan Yardımcısı Uçar: Cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde!

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Denizli'de yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki hükümlü sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu, yüksek güvenlikli cezaevi inşaatlarının hızla sürdüğünü söyledi.

"KAPASİTEMİZİN ÇOK ÜZERİNDEYİZ"



Cezaevlerindeki hükümlü sayısının kapasitenin üzerinde olduğunu ifade eden Uçar, "Cezaevlerindeki yoğunluk, her yerde bizim için problem şu anda. Kapasitemizin çok üzerindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Yüksek güvenlikli cezaevi inşaatlarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Bitmek üzere olan ve inşaatı devam eden cezaevlerimiz var. Biz de istemeyiz bu kadar tutuklu insan orada o şartlarda kalmasını. Ama bu durum geçici, oradaki insanların da hak ve özgürlükleri var. Onlar devlete emanet. Ne kadar yargılanıyor olsalar da biz de iyi şartlar için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.