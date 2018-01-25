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Adalar seferini yapan feribotta yangın çıktı

Personel yatak bölümünde elektrik ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın, feribotta maddi hasara yol açtı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:17
Adalar seferini yapan feribotta yangın çıktı

 Balıkesir'in Avşa ve Marmaraadaları arasında sefer yapan feribotta seyir halindeyken yangın çıktı.

Marmara Denizi adalarından olan Avşa'dan Marmara'ya doğru seyreden "Adalar 1" feribotunun personel yatak bölümünde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İlk olarak yangın tüpleriyle gemi personelinin müdahale ettiği yangın, feribotun Marmara İskelesi'ne gelmesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın feribotta maddi hasara neden oldu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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