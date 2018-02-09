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Ada'da Cenk isyanı başladı

Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Tosun'un ilk 11'de oynaması için İngiliz taraftarlar sosyal medyada adeta kampanya başlattı.

09 Şubat 2018 Cuma 15:29
Ada'da Cenk isyanı başladı

Beşiktaş'tan rekor bir ücret karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takımında yedek kalmaya başlaması, mavi-beyazlı ekibin taraftarlarını isyan ettirdi.

Sosyal medyada, 27 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig ekibinin yolunu tutan Tosun'a sahip çıkan bir çok Everton taraftarı, yaptıkları paylaşımlarla teknik direktör Sam Allardyce'a çağrıda bulundu.

Milli futbolcuya daha fazla şans verilmesi yönünde talepte bulunan taraftarlar, yarınki Crystal Palace maçında bu isteklerinin yerine getirilmesini istedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:29
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