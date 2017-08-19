ADA Treni Mithatpaşa’dan seferlere başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, ADA Treni’nin Mithatpaşa Garından 20 Ağustos Pazar günü itibariyle seferlerine başlayacağını açıkladı. Pistil, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ADARAY’ın, TCDD tarafından düzenlenen mevzuat gereğince 20 Ağustos Pazar günü itibariyle seferleri son bulacak. TCDD tarafından Mithatpaşa Garı’ndan çalışması planlanan ADA Treni, Mithatpaşa Garı ile Pendik arasındaki seferlerine yarın itibariyle başlayacak. Arifiye-Pendik ve Pendik-Arifiye arasında hizmet sunan bölgesel expreslerin güzergahı Mithatpaşa-Pendik ile Pendik-Mithatpaşa olarak yeniden düzenlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.