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Ada basınından flaş Beşiktaş söylentisi!

İsmi Beşiktaş'la anılan Fellaini'nin söylentileri hala bitmek bilmiyor. Ada basını, Belçikalı yıldız oyuncunun Beşiktaş'la sezon sonu için protokol yaptığını ve kesinlikle ayrılacağını iddia etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:28
Ada basınından flaş Beşiktaş söylentisi!

he4thofficial.net'te yer alan haberde, "Manchester United'ın, Fellaini'yi Türkiye'ye adım atmaktan vazgeçirmesi için artık çok geç" denildi. Değerlendirmede, Portekizli Hoca Jose Mourinho'nun şimdiden yeni sezon için onun yerine başka bir futbolcu arayışına girmesinin iyi olacağı da belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ BİR TEHDİT VAR 

30 yaşındaki Fellaini'nin, Dünya Kupası'nda da boy göstereceğinin hatırlatıldığı haber yorumda, "Sezon sonunda bonservisi elinde ve ücretsiz ayrılacak. Sakatlanana kadar Belçika'da 16 maçın tamamında forma giydi. Onun ayrılması ManU'nun kadro derinliği için sarsıcı olacak. Beşiktaş bu konuda olağanüstü bir tehdit. Neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar Manchester United'la hala sözleşme imzalamaması, onun ayrılma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" iddiasına yer verildi.

3 GÖRÜŞMEDEN ELİ BOŞ ÇIKTI 

Bu sezon Premier Lig'de 12 karşılaşmada M.United'ın formasını giyen Fellaini, 3 gol atmayı başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 kez sahaya çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Fellaini için Mourinho, "Beni almaları, Fellaini'yi transfer etmelerinden daha büyük olasılık" yorumunu yapmıştı.

Ancak buna rağmen Belçikalı yıldız, Manchester'la 3 kez masaya oturmasına karşın sözleşmesini yenilemedi. (Akşam).

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:28
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