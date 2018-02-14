Ada basınından flaş Beşiktaş söylentisi!

he4thofficial.net'te yer alan haberde, "Manchester United'ın, Fellaini'yi Türkiye'ye adım atmaktan vazgeçirmesi için artık çok geç" denildi. Değerlendirmede, Portekizli Hoca Jose Mourinho'nun şimdiden yeni sezon için onun yerine başka bir futbolcu arayışına girmesinin iyi olacağı da belirtildi.



OLAĞANÜSTÜ BİR TEHDİT VAR



30 yaşındaki Fellaini'nin, Dünya Kupası'nda da boy göstereceğinin hatırlatıldığı haber yorumda, "Sezon sonunda bonservisi elinde ve ücretsiz ayrılacak. Sakatlanana kadar Belçika'da 16 maçın tamamında forma giydi. Onun ayrılması ManU'nun kadro derinliği için sarsıcı olacak. Beşiktaş bu konuda olağanüstü bir tehdit. Neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar Manchester United'la hala sözleşme imzalamaması, onun ayrılma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" iddiasına yer verildi.



3 GÖRÜŞMEDEN ELİ BOŞ ÇIKTI



Bu sezon Premier Lig'de 12 karşılaşmada M.United'ın formasını giyen Fellaini, 3 gol atmayı başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 kez sahaya çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Fellaini için Mourinho, "Beni almaları, Fellaini'yi transfer etmelerinden daha büyük olasılık" yorumunu yapmıştı.



Ancak buna rağmen Belçikalı yıldız, Manchester'la 3 kez masaya oturmasına karşın sözleşmesini yenilemedi. (Akşam).