Acun'a büyük şok! 'Allah baba' şarkısı cezalandırıldı

Daha önce 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisini cezalandıran RTÜK, “Yetenek Sizsiniz” adlı programı nedeniyle yine TV8’i cezalandırdı. Programın 27 Aralık 2017 tarihli bölümündeki, “Ottoman Tiyatral Dans Grubu” sahneye çıktı ve “7 Kocalı Hürmüz” eserinde de yer alan “El Hubb” şarkısı eşliğinde performans sergiledi.

Dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba’ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna” karar verildi. Oyçokluğu ile alınan kararda, Allah’a “baba” atfında bulunulmasının; Kuran’da değil Yahudilik ve Hıristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.

TEVHİD'E AYKIRI

Raporun sonunda, “Çoğunluğun Müslüman olduğu ülkemizde, Kuranı Kerim’deki temel inanç esası olan Tevhid’e aykırı olan, ‘Allah baba’ tabirinin milyonların izlediği bir yarışma programında, diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun eğlenceye vesile yapılarak hafife alınması suretiyle ihlal oluştuğu değerlendirilmiştir” denildi. TV8’in, “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık” gerekçesiyle, cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Karar üzerine TV8’e 1 milyon TL’nin üzerinde ceza kesileceği öğrenildi.

KÜFÜR VE ŞİRKTİR

“7 Kocalı Hürmüz” eserindeki şarkının çalındığı program ile ilgili geniş dini değerlendirmelerin yapıldığı RTÜK raporunda, “Kuranı Kerim’de, Allah’ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana ve diğer varlıklara atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça ve mutlak bir biçimde belirtilmektedir. Allah’a ‘baba’ atfında bulunulması, Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta bulunan; ancak Kuran’da küfür ve şirk olarak eleştirilen bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.

ACUN TELEVİZYONUNDA SKANDALLAR BİTMİYOR

Genel ahlakı ve dini değerleri tahrip eden yayınlarıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, her geçen gün skandallarına bir yenisini ekliyor.