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Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışması ile meşhur ettiği Taner Tolga Tarlacı, gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Tarlacı, savunmasında morali bozuk olduğu için kaçmaya çalıştığını belirtti.

Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 11:37
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'Survivor' yarışmasındaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı.

POLİSİN ELİNDEN KAÇMAK İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu genç bir kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner'in kaçması üzerine bölgedeki polisler alarma geçti.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KISKIVRAK YAKALANDI

Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı

 
EtiketlerSurvivorTaner Tolga Tarlacıİstiklal Caddesi
HABER YORUMLARI
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Berlin

Bu kadar toplumun ahlaki değerlerine zarar veren şahıslar nasıl oluyor da devletin en tepesindeki şahsiyetlerin yanına yaklaştırılıyorlar amcaları milletvekili yapılıyor birtürlü anlayanıyorum.

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osmanoğlu2023

bizlerinde moalımız dibe vurmuş vaziyette... ümmetinhaline baktığımız an fakat kaçıp koşmak hiç aklımızdan gelmedi...helal olsun o poliseki yarışmacıdan daha iyi koşup kıs kıvrak yakalayabilmiş!!!

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Ademsaluvan

Acun neyi ondan onun kanalında türeyenler ne olsun

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