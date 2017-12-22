Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Acun Ilıcalı'nın jetini değiştirmeye verdiği para dudak uçuklatıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı, eski jetini 9 milyon euroya daha uzun menzilli uçuş yapabilen Challenger 605’le değiştirdi.

22 Aralık 2017 Cuma 21:09
Acun Ilıcalı'nın jetini değiştirmeye verdiği para dudak uçuklatıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uçağını büyüttü! 'Survivor' çekimleri nedeniyle sık sık Dominik'e uçan Ilıcalı, işlerini hızlandırmak ve bekleme süresini azaltmak için uçağını baştan aşağı yeniledi.

<a href=Acun Ilıcalı'nın bir jete verdiği para dudak uçuklatıyor!"/>

Yunanistan, Brezilya ve Meksika adına da Survivor yarışması yapan ünlü televizyoncu, eski uçağını uzun menzilli uçuş yapan Challenger 605 tipi özel jetle değiştirdi.

<a href=Acun Ilıcalı'nın bir jete verdiği para dudak uçuklatıyor!"/>

Eski jetini çok uzun süre yakıt ikmali yapamadan havada kalamadığından ötürü satmak zorunda kalan Ilıcalı'ya bu değişim 9 milyon euro'ya patladı. Kısa sürede işlerini hallederek zamandan tasarruf eden televizyoncu, haftada bir veya iki defa Türkiye'ye gidip geliyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:09
  1. Acun Ilıcalı
  2. jet
  • AtaAta14 sa önce
    İranlı iş adamı sarraf o eski uçakla kaçtığı için olsa gerek satmış yakıttan tasarruf tedbirleri almak/ heye heye biz anladık
  • Irgat AliIrgat Ali17 sa önce
    Ben daha uçağa bile binemedim, yakından bir kere gördüm. Havalimanı yakınlarında idik, Vay be, ne güçlü insanlar var.
  • isimsizisimsiz18 sa önce
    Bu kişiyi "elinizden geleni ardınıza koymayın, işte talancıyız" demek için mi her gün gözümüze sokuyorsunuz? aydın doğan yaşlanıyor da yenisini mi hazırlıyorsunuz?
  • hh22 sa önce
    Benim alt komşu dondurma almış,Madonna donsuz geziyormuşBİZE NE BUNLARDAN KİMİ FİKMİŞ KİME FİKTİRMİŞ hayret insanların işi yok ondan herhalde
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi