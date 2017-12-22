Acun Ilıcalı'nın jetini değiştirmeye verdiği para dudak uçuklatıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uçağını büyüttü! 'Survivor' çekimleri nedeniyle sık sık Dominik'e uçan Ilıcalı, işlerini hızlandırmak ve bekleme süresini azaltmak için uçağını baştan aşağı yeniledi.

Acun Ilıcalı'nın bir jete verdiği para dudak uçuklatıyor!"/>

Yunanistan, Brezilya ve Meksika adına da Survivor yarışması yapan ünlü televizyoncu, eski uçağını uzun menzilli uçuş yapan Challenger 605 tipi özel jetle değiştirdi.

Acun Ilıcalı'nın bir jete verdiği para dudak uçuklatıyor!"/>

Eski jetini çok uzun süre yakıt ikmali yapamadan havada kalamadığından ötürü satmak zorunda kalan Ilıcalı'ya bu değişim 9 milyon euro'ya patladı. Kısa sürede işlerini hallederek zamandan tasarruf eden televizyoncu, haftada bir veya iki defa Türkiye'ye gidip geliyor.