Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ocak ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", bin 615 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen"yoksulluk sınırı" ise 5 bin 262 lira oldu.

Hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçen aya göre 7 lira, geçen yıla göre 136 lira artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 24 lira, geçen yılın ocak ayına göre ise 444 lira arttı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 998 lira 88 kuruş hesaplandığı ocak ayında, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,46 artış gösterdi.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı, baz etkisiyle, yüzde 9,22 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 9,71 olarak hesaplandı.

Kıymanın fiyatı düştü, kuşbaşınınki arttı

Araştırmaya göre, ocak ayında süt, yoğurt, peynir grubundaki bütün ürünlerde artış görüldü. Böylece, aylardır fazla bir değişiklik görülmeyen bu grupta tespit fiyat artışları mutfak harcamasına olumsuz yansıdı.

Dana kıyma fiyatında "ucuzluk" kampanyası sonucu gerileme görülürken, kuşbaşı fiyatı arttı. Sakatat ürünleri (dana ciğer, yürek, böbrek) ile tavuk fiyatı bu ay yine aynı kaldı. Balık fiyatında artış görüldü. Yumurtanın tane fiyatı 7 kuruş azaldı. Bakliyat ürünlerinin fiyatları, ürün bazında bazı fiyat ayarlamaları olmasına karşın ortalamada fazla değişmedi.

Yaş sebze-meyve fiyatları, mevsim şartlarının olumlu seyretmesi ve kış ürünlerinin ağırlıklı olarak pazarda yer almasının etkisiyle fazla artış göstermedi. Bu gelişme mutfak harcamasına olumlu yansıdı. Ortalama sebze-meyve fiyatı geçen ay 4,08 lira iken, bu ay 4,02 lira olarak hesaplandı.

Ekmekte gramaj azaldı ama fiyat değişmedi. Pirinç fiyatı değişmezken, un, makarna ve bulgur fiyatı biraz artış gösterdi.

Tereyağı ve margarin ile zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı yine değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da aynı kaldı.