'Açlık sınırı bin 713 lira oldu'

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 713,7 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 801,17 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında Haziran ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 0,33’lük bir artış yaşandı. Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 43,93 artışla sivri biber, yüzde 40,83 artışla çarliston biber, yüzde 12,15 artışla kuru soğan, yüzde 11,97 artışla taze fasulye; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 39,66 azalışla karpuz, yüzde 28,01 azalışla erik, yüzde 23,15 azalışla şeftali, yüzde 12,61 azalışla patates, yüzde 12,49 azalışla kayısı fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma fiyatında ise Temmuz ayında Haziran ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

ISINMA VE GİYSİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Temmuz ayında Haziran ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,09’luk bir düşüş gözlendi. Giyim fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 1,59 artışla karışım kumaşlar, yüzde 1,43 artışla ayakkabı tamiri fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 7,67 azalışla kadın gömleği, yüzde 7,51 azalışla kadın ceketi, yüzde 6,34 azalışla elbise, yüzde 6,11 azalışla kadın tişörtü fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Temmuz ayında Haziran ayına göre ısınma fiyatlarında ortalama yüzde 0,05’lik bir düşüş gözlenirken; Temmuz ayında Haziran ayına göre barınma fiyatlarında ortalama yüzde 0,99’luk bir artış oldu.

HABERLEŞME VE EĞİTİMDE YÜKSELİŞ

Temmuz ayında Haziran ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim yüzde 11,62’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 86,67 artışla PTT koli gönderme ücreti fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme fiyatlarında Haziran ayına göre herhangi bir düşüş gözlemlenmedi.

Eğitim-kültür fiyatlarında yüzde 1,96’lık bir artış oldu. Eğitim-kültür fiyatlarında Haziran ayına göre değişimin yüzde 46,8 artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 4,73 artışla bilgisayar fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür fiyatlarında yüzde 1,31 azalışla tablet, yüzde 0,98 azalışla oyun konsolu fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,27’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,01 artışla elektrikli saç bakım aletleri, yüzde 2,81 artışla misafir kolonyası fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 1,06 azalışla tuvalet kağıdı fiyatında düşüş gözlemlendi.

SAĞLIK VE ULAŞIMDA ARTIŞ

Temmuz ayında Haziran ayına göre sağlık fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,63’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimin yüzde 3,18 artışla röntgen ücreti fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 0,24 azalışla ilaçlar fiyatında düşüş gözlemlendi. Ulaşım fiyatlarında yüzde 1,78’lik bir artış olduğu belirlendi. Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 16,2 artışla vapur ücreti şehir hatları, yüzde 5,53 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım fiyatlarında yüzde 2,24 azalışla LPG dolum ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.

Çevre ve su fiyatlarında yüzde 0,78’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,28 artışla sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk) fiyatında olduğu gözlendi.