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Açılmayan bilgisayara uçan tekme attı

Bilgisayarının parçalarını değiştirdiği halde açılmadığını gören genç, önce söylenip terliklerini attığı bilgisayarına daha sonra uçan tekme attı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:31
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:31
  1. bilgisayar
  2. uçan tekme
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