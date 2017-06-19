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Açılışı Erdoğan yapacak! 24 saat sela okunacak...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında inşa edilen şehitler abidesinin detaylarını, anıtın mimarı Hilmi Şenalp anlattı. Anıtta 3 kemerde 249 şehidin adı olacak. Anıtın etrafındaki kademelerde Kuran okunup dua edilebilecek. Ayrıca anıtta 24 saat sala okunacak. Kubbenin 5 köşesinde 5 kemer bulunduğunu belirten Şenalp, "Kemerlerden ikisi giriş ve çıkış için birer kapı mahiyetinde. Diğer 3 kemer, içlerinde 249 şehit isiminin yazılı olduğu kitabeler şeklinde kullanıldı" dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 12:12
Açılışı Erdoğan yapacak! 24 saat sela okunacak...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışına inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin detaylarını anıtın mimarı Hilmi Şenalpanlattı. Şenalp, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde açılışı yapılacak abidenin eşkenar beşgen bir plana oturan ve yine beşgen şeklinde üretilen bir geometriye sahip bir kubbe olduğunu söyledi. Kubbenin taşıyıcısı çelik yapının üzerine 5 santimetre kalındığında Kefken taşı uygulanacağını belirten Şenalp, kubbe açıklığının 11 metre, yüksekliğinin 9.5 metre olduğunu kaydetti.

Kubbenin 5 köşesinde 5 kemer bulunduğunu belirten Şenalp, "Kemerlerden ikisi giriş ve çıkış için birer kapı mahiyetinde. Diğer 3 kemer, içlerinde 249 şehit isiminin yazılı olduğu kitabeler şeklinde kullanıldı" dedi. Kubbenin bütünlüğüyle kainatı ve sonsuzluğu sembolize ettiğini belirten Şenalp, şöyle konuştu:

'TEVHİD VE KENETLENME'

"Kubbe, şehitlerin aslında ölüler olmayıp sonsuz bir hayata mazhar olduğunu ifade etmektedir. Kubbeyi teşkil eden geometrik kollar milletin böylesine bir teşebbüs karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıftır. Bu tevhid ve kenetlenme sayesindedir ki milletimizin ve devletimizin bekasını temin edecek çok güçlü ve sarsılmaz bir çatı oluşmuştur."

24 SAAT SALA OKUNACAK

Kubbenin çevrelediği kademeli mekanın merkezinde Türk-İslam sanatlarının öğelerinden biri olan mukarnasın bir havuz şeklinde kullanıldığını anlatan Şenalp, "Bu merkez, zamanın, canlı olan her şeyin ve tüm olayların tek bir yere, bir merkeze aktığının ifadesidir. Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz her an okunacak salayı dinleyip, şehit isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kuran okuyup dua edebilecek" dedi.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bir abide yapmak için çalışma başlattı. Her iki şehitler abidesi, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 12:12
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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