Açılış zili THY’den

REKABET RUHUNU DESTEKLİYORUZ

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street’teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı ve Operasyon Direktörü (COO) John Kessler ile NYSE Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı. Öcal, THY olarak Empire State Binası’na çıkma koşusunun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, koşunun dünya genelinde spor tutkusuna sahip insanları bir araya getirdiğini ifade etti. Öcal, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan THY’nin toplumları bir araya getiren ve rekabet ruhunu destekleyen organizasyonlara katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.