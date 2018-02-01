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Açılış zili THY’den

7 Şubat’ta 41’incisi düzenlenecek 102 katlı Empire State Binası’na çıkma koşusuna “ana sponsor” (presenting sponsor) olan THY, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen törende açılış zilini çaldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:32
Açılış zili THY’den

REKABET RUHUNU DESTEKLİYORUZ

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street’teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı ve Operasyon Direktörü (COO) John Kessler ile NYSE Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı. Öcal, THY olarak Empire State Binası’na çıkma koşusunun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, koşunun dünya genelinde spor tutkusuna sahip insanları bir araya getirdiğini ifade etti. Öcal, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan THY’nin toplumları bir araya getiren ve rekabet ruhunu destekleyen organizasyonlara katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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