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Acılı babadan Türkiye mesajı

Sakarya'da ormanlık alanda öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:48

Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun'un cenazeleri, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava kapısından Suriye'ye götürüldü. Cenazeleri teslim alan el-Rahmun’un babası Muhammed Abdülhadi Ali el-Rahmun, "Türkiye hükümetinden, bu iğrenç suçu işleyenleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz." dedi. Bitkin olduğu gözlenen baba el-Rahmun, Türk yetkililere suçluları kısa sürede bulup tutukladığı için müteşekkir olduğunu söyledi.

El-Rahmun, "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." diye konuştu. ​

CİBALE KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Cenaze törenine katılan acılı bir akraba, "Sakarya'da işlenen bu vahşet ne Türk halkını ile ne de Tük hükümetini temsil eder. Tek isteğimiz bu suçluların misliyle cezalandırılması." ifadesini kullandı. Öldüren anne ve bebek, namazın ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Suriyeli hamile kadın, 10 aylık bebeği ile Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık bir arazide ölü bulunmuştu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:48
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