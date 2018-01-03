Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Acil serviste sedyeden düşürülen kadın, 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:46
'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Muğla'da evde rahatsızlanarak yakınları tarafından Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen 72 yaşındaki Zeliha Üstündağ, 112 sağlık görevlilerince başka bir hastaneye sevk edilirken sedyeden düşürüldü. 4 çocuk annesi Zeliha Üstündağ, 15 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Zeliha Üstündağ'ın ölüm raporuna ise solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiği yazıldı. Annesinin sedyeden düşürüldüğünü, olaydan 1 ay sonra gelen bir telefonla öğrenen Ayşegül Üstündağ Varna, sorumluların bulunması, annesinin gerçek ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla'daki Ortaca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

ŞÜPHEYLE YAŞAYAMAM

Ayşegül Üstündağ Varna, "Görüntüleri izlediğimde şok oldum. Ben şunu biliyorum annemi hastaneye getirdiğimizde durumu çok iyi değildi. Belki de rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirecekti. Onlar bilerek, isteyerek düşürdü demiyorum ama düşürüldüğünde herhangi bir hasar aldı mı, bunu öğrenmek istiyorum. Hasta yakını olarak benden de saklandı. Annemin ölümünde içimde şüphe kalmasın ve ben bu şüpheyle yaşamak istemiyorum. Adli Tıp Kurumu'na mı gidilecek, mezarı açılarak incelenecek mi ne yapılacaksa sonuna kadar yapılmasını istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 07:46
  1. Acil servis
  2. Telefon
  3. ihbar
  4. Hastane
  5. sedye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultangazi’de evleri su bastı
    1. Sultangazi’de evleri su bastı
    2. Dev projede sürpriz değişiklik
    3. Korkunç olay: Çok sayıda ölü ve yaralı..
    4. AK Parti'den Abdullah Gül'e bir cevap..
    5. 'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla..
    6. ‘Gül’e ben gereken cevabı verdim…’
    7. Yeni yıla hızlı girdi! Ekonomistler ve..
    8. Şehir efsanesi değil, gerçek! 120 bin..
    9. İkisi kadın çok sayıda gözaltı…..
    10. Satmak isteyen de var satmak istemeyen..
    11. Olay yerine gittiklerinde her yer..
    12. Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi:..
    13. 'Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü '
    14. Kartel çarpıttı ‘MEB’ açığa aldı
    15. Putin’in koltuğuna aday
    16. CHP’nin darbeci aşkı sürüyor
    17. BAE’de Lawrencelar yetişiyor
    18. Vatan şairine hain muamelesi
    19. Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    20. Türkiye 2017’de şaha kalktı
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    KDV ile tanışan Suudi Arabistan karıştı! Tepki yağıyor
    KDV ile tanışan Suudi Arabistan karıştı! Tepki yağıyor
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı